صلاح أول عربي وأفريقي يتوج بجائزة "لاعب الموسم"

توج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بجائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتفوق صلاح على كيفن دي بروين، ورحيم سترلينج ثنائي مانشستر سيتي، وهاري كين هداف توتنام ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو أفريقي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 1994– 1995.

وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بالتصويت عن طريق اللاعبين المشاركين في الدوري كما فاز بجائزة أفضل لاعب من قبل رابطة النقاد الإنجليز.

ولكن جائزة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تقديمها سنويا للاعبين أصحاب الظهور الأبرز طوال الموسم في البطولة، ويتم اختيار الفائز بها من خلال 10% من تصويت الجماهير، فيما سيتم تقسيم النسبة المتبقية للتصويت على مجموعة من الخبراء والفنيين، بجانب ممثلين عن ثلاث شركات راعية، وتصويت قائد كل فريق من الفرق الـ20 المتنافسة في البطولة.

كما بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يحصد الجائزة، مكررا الإنجاز الذي حققه كل من مايكل أوين موسم 1997 – 1998 ولويس سواريز موسم 2013- 2014.