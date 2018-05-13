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صداع في رأس زيدان بسبب مواجهة ليفربول

زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق
13/5/2018

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إنه سيصاب بالصداع بسبب الحيرة في اختيار تشكيلة فريقه المثالية أمام ليفربول الإنجليزي.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم نهاية الشهر الجاري.

وأكد زيدانK في تصريحات عقب الفوز الكاسح على سيلتا فيغو بستة أهداف نظيفة في المسابقة المحلية، أن جميع اللاعبين جاهزون لخوض نهائي دوري الأبطال الأمر الذي سيجعله يصاب بالصداع خلال الأيام المقبلة لاختيار تشكيلة لقاء ليفربول.

وأضاف "نحن سعداء لإنهاء الموسم بالبرنابيو بهذه الطريقة أمام جمهورنا، حيث كانت هناك أهداف لقد لعبنا المباراة بجدية".

وأوضح "من الأفضل الوصول إلى المباراة النهائية في الموسم ونحن نقدم كرة القدم جيدة ونقوم بأشياء جيدة".

وتابع زيدان تصريحاته قائلًا "بيل في أفضل مستوياته الآن مع ريال مدريد، هذا لصالحنا جميعاً".

وتطرق زيدان في حديثه عن نهائي الدوري الأوربي (يوروبا ليغ) بين أتليتكو مدريد ومارسيليا الخميس المقبل قائلًا "أتليتكو فريق ممتاز، يدافعون بشكل جيد للغاية وتلقوا أهدافًا قليلة جدًا، سنرى ما سيحدث في المباراة النهائية ضد مرسيليا".

وبفوز اليوم، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو إلى 46 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتوّج برشلونة منذ جولات بلقب الموسم الحالي، ويتصدر الترتيب حاليًا برصيد 90 نقطة

المصدر : الأناضول
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