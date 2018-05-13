شاهد: كين يقود توتنهام لهزيمة ليستر في مهرجان أهداف

سجل هاري كين هدفين ليفود فريقه توتنهام للتغلب على ضيفه ليستر سيتي 5-4 في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث بادر ليستر سيتي بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عبر جيمي فاردي.

وبعدها بثلاث دقائق أدرك توتنهام التعادل عن طريق هاري كين، قبل أن يستعيد ليستر سيتي التقدم مجددًا في الدقيقة 16 عبر الجزائري رياض محرز.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح ليستر سيتي في إحراز الهدف الثالث عن طريق النيجيري كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 47.

وبعدها بدقيقتين قلص توتنهام النتيجة بتسجيله للهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني ايريك لاميلا.

وأضاف توتنهام الهدفين الثالث والرابع عن طريق النمساوي كريستيان فوتشس بالخطأ في مرماه ولاميلا في الدقيقتين 53 و60.

وأحرز فاردي الهدف الثاني له والتعادل لفريقه في الدقيقة 73، قبل أن يحرز كين الهدف الثاني له والخامس لفريقه بعدها بثلاث دقائق.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 77 نقطة في المركز الثالث ليحجز مقعده في دوري أبطال أوربا، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 47 نقطة في المركز التاسع.