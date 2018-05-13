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شاهد: صلاح يسجل ويقود ليفربول للتأهل لأبطال أوربا

13/5/2018

توج محمد صلاح موسمه المذهل برقم قياسي جديد عندما سجل الهدف الأول لليفربول في الفوز الكبير 4-صفر على ضيفه برايتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الرابع ويتأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وافتتح الدولي المصري التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة من مدى قريب بقدمه اليسرى ليمنح فريقه التقدم.

وعزز ديان لوفرين النتيجة بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول وصنع صلاح الهدف الثالث لدومينيك سولانكي وأول أهدافه مع ليفربول مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف أندرو روبرتسون الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 85 من المباراة التي هيمن عليها ليفربول.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 75 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط على تشلسي الذي تلقى خسارة مفاجئة 3-صفر خارج ملعبه أمام نيوكاسل.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 من شهر مايو/ أيار الجاري.

المصدر : وكالات
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