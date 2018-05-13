شاهد: صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا

توج المهاجم المصري محمد صلاح موسمه المذهل برقم قياسي جديد بتسجيل 32 هدفا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 32 هدفا خلال موسم واحد من المسابقة، التي تتكون من 38 جولة، بفارق هدف واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، ولويس سواريز، عندما كان لاعبا في ليفربول، وآلان شيرر، عندما كان لاعبا في نيوكاسل.

وتمكن هاري كين لاعب توتنهام، وهداف البطولة خلال الموسمين الماضيين، من تسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 هدفا يحتل بها المركز الثاني خلف صلاح.