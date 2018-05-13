البث الحي
رياضة

شاهد: صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا

المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
13/5/2018

توج المهاجم المصري محمد صلاح موسمه المذهل برقم قياسي جديد بتسجيل 32 هدفا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 32 هدفا خلال موسم واحد من المسابقة، التي تتكون من 38 جولة، بفارق هدف واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، ولويس سواريز، عندما كان لاعبا في ليفربول، وآلان شيرر، عندما كان لاعبا في نيوكاسل.

وتمكن هاري كين لاعب توتنهام، وهداف البطولة خلال الموسمين الماضيين، من تسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 هدفا يحتل بها المركز الثاني خلف صلاح.

 

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)