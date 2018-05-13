شاهد: ريال مدريد يمطر شباك سيلتا فيغو بسداسية في "الليغا"

أمطر فريق ريال مدريد (السبت) مرمى ضيفه سيلتا فيغو بستة أهداف نظيفة في الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأنهى الملكي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد أحرزها الويلزي غاريث بيل (هدفين) وإيسكو في الدقائق 13 و30 و32.

وواصل لاعبو الريال ضغطهم وهجماتهم في شوط المباراة الثاني، وتمكن المغربي أشرف حكيمي من إضافة الهدف الرابع للملكي في الدقيقة 52.

ومع حلول الدقيقة 74 جاء الهدف الخامس للريال بالنيران الصديقة عن طريق سيرغي غوميز بالخطأ في مرماه.

وجاءت الدقيقة 81 لتشهد الهدف السادس للملكي عن طريق الألماني توني كروس ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو إلى 46 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتوّج برشلونة منذ جولات بلقب الموسم الحالي، ويتصدر الترتيب حاليًا برصيد 90 نقطة.