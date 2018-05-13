شاهد: بايرن ميونيخ يتوج باللقب رغم خسارته برباعية أمام شتوتغارت

اكتسح شتوتغارت (السبت) مضيفه بايرن ميونيخ (بطل المسابقة) بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

أحرز رباعية شتوتغارت، دانييل غينزيك (هدفين) في الدقيقتين 5 و55، واليوناني أناستاسيوس دونيس والكونغولي تشادراك أكولو في الدقيقتين 42 و52، فيما جاء هدف البايرن الوحيد عن طريق الفرنسي كورينتين توليسو في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

ولم تكن المباراة مهمة نظريا، لاسيما وأن بايرن ميونخ حسم اللقب السادس على التوالي مطلع أبريل/نيسان الماضي، ولكن بالكاد كانت هذه المباراة أفضل استعداد للفريق قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية بكأس ألمانيا السبت المقبل، والتي سيتقاعد بعدها يوب هاينكس مدرب الفريق.

ورفع بايرن ميونخ في نهاية المباراة درع الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ومن المقرر أن يتولى نيكو كوفاتش، مدرب فرانكفورت، تدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل، وسرعان ما ألقى فرانز بيكنباور رئيس النادي السابق الضغوط على المدرب الجديد.

وقال للجماهير: "أتمنى أن يتمكن بايرن ميونخ من أن يتخطى الفوز بالبطولات المحلية وأن يفوز بدوري الأبطال".