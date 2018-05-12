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صلاح ينافس على "أسطورة الكرة الأفريقية"

المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي
12/5/2018

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة قائمة أساطير الكرة الأفريقية الذي شاركوا في بطولات دوري أبطال أوربا على مدار التاريخ.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، ضمت القائمة المصري محمد صلاح والإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو والنيجيري نوانكو كانو.

وأضاف البيان "تم عمل استفتاء جماهيري على موقع الاتحاد القاري للكشف عن هوية الفائز بلقب أسطورة الكرة الأفريقية".

وسيتم الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن هوية الفائز بلقب أسطورة الكرة الأفريقية في دوري الأبطال.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ إذ شارك معه في 50 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وأفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.

وحصل على جائزة لاعب العام في "البريميرليغ" المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وأفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.

وشارك "مو صلاح" في 12 مباراة خلال الموسم الحالي لدوري أبطال أوربا وسجل 10 أهداف، وساهم في 5 تمريرات حاسمة.

المصدر : الأناضول
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