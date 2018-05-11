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رياضة|روسيا

شاهد: الرئيس الروسي يحرز خمسة أهداف في مباراة هوكي

11/5/2018

قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فريق هوكي جليد إلى فوز حاسم في مباراة احتفالية في مدينة سوتشي الروسية على البحر الاسود، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية الخميس.

وأحرز بوتين الذي كان يرتدي قميصا أحمر اللون يحمل الرقم 11، خمسة أهداف ليحقق فوزا 7-12 على فريق بقيادة الملياردير فلاديمير بوتانين.

وكان ضمن فريق بوتين، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونجم هوكي الجليد السابق فياتشسلاف فيتيسوف.

ويشارك بوتين بانتظام في مباريات ألعاب هوكي مع مدعوين رفيعي المستوى، يميل خلالها إلى تسجيل معظم الأهداف.

وكثيرا ما تصور وسائل الإعلام الحكومية بوتين (65 عاما) باعتباره رياضيا ناجحا. 

المصدر : الألمانية + رويترز
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