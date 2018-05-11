البرازيل تخسر جهود المدافع داني ألفيس في كأس العالم

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (الجمعة) إن المدافع داني ألفيس سيغيب عن كأس العالم في روسيا.

وأصيب لاعب باريس سان جيرمان البالغ من العمر 35 عاما في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في نهائي كأس فرنسا (الثلاثاء) الماضي.

وانتقل رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إلى باريس لفحص اللاعب وقرر ضرورة خضوعه لجراحة بعد تشخيص إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "من الواضح أن استدعاء داني ألفيس لفترة الإعداد والمباريات الودية قبل كأس العالم بات مستحيلا".

وستخوض البرازيل مباراتين وديتين أمام كرواتيا في الثالث من يونيو/ حزيران والنمسا في العاشر من الشهر ذاته قبل أن تستهل مشوارها في البطولة أمام سويسرا في 17 يونيو.

وستلتقي بطلة العالم خمس مرات بعدها مع كوستاريكا ثم صربيا.

وخاض ألفيس أكثر من مئة مباراة مع المنتخب ويعتبر أحد عناصر الخبرة في الفريق.

ويمثل غيابه ضربة قوية لمدربه تيتي ليس فقط بسبب قدراته في التمريرات العرضية ولكن لدوره المهم في غرفة الملابس لأنه أحد أكثر اللاعبين المحبوبين بالفريق.

ومن المرجح أن يحل مكانه دانيلو لاعب مانشستر سيتي أو فاغنر لاعب كورنثيانز.