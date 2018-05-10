صلاح يتوج بجائزتي لاعب العام في ليفربول والأفضل بتصويت الجماهير

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزتي لاعب العام التي يمنحها النادي، ولاعب الموسم التي يتم حسمها من خلال تصويت جماهير النادي.

وتوج النجم المصري في وقت سابق الخميس بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أبريل/نيسان للمرة السابعة هذا الموسم.

وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 50 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، كما ساهم في تأهل الفريق لنهائي بطولة دوري أبطال أوربا للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وبذلك ارتفع عدد الجوائز التي نالها صلاح خلال مسيرته مع ليفربول إلى 32 جائزة.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطة النقاد البريطانية، كما توج بجائزتي أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول سبع مرات، وجائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين أربع مرات، ومن الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

وتوج صلاح أيضا بجائزة هدف الشهر في نادي ليفربول ست مرات، وجائزة "هدف الجولة" في دوري أبطال أوربا مرتين، وجائزة "لاعب الجولة" بنفس المسابقة القارية أربع مرات.

ومن المقرر أن يتسلم صلاح (الخميس) جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي لهذا العام التي توج بها اللاعب من قبل رابطة النقاد البريطانية.