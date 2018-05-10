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رياضة|تشيلي

شاهد: عباس يلعب كرة القدم مع نادي "بالاستينوز" في تشيلي

10/5/2018

زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس نادي "بلاستينوز" لكرة القدم في تشيلي، والذي يحمل اسم فلسطيني، خلال زيارته الرسمية إلى تشيلي (الخميس).

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى مقر النادي في العاصمة سانتياغو، حيث كان في انتظاره مسؤولو ولاعبو الفريق الذي يحمل قميصه ألوان علم فلسطين، بينما تتزين جوارب لاعبي الفريق وجدران النادي بخارطة فلسطين التاريخية.

وتسلم عباس هدية تذكارية عبارة عن قميص النادي وعليه اسم الرئيس الفلسطيني وخريطة فلسطين.

ويحظى الفريق بدعم واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد قام بزيارة الأراضي الفلسطينية عام 2016.

وجاءت زيارة عباس إلى تشيلي ضمن جولة في أمريكا اللاتينية قام خلالها أيضا بزيارة كوبا وفنزويلا.

وتأسس النادي عام 1920 على أيدي مهاجرين فلسطينيين، وانضم عام 1952 إلى دوري الدرجة الثانية في تشيلي، حيث فاز في هذا العام بدوري الدرجة الثانية، وتم تصعيده للمنافسة في دوري الدرجة الأولى، ليحصد أول ألقابه في دوري الدرجة الأولى عام 1955.

ويرتبط النادي بشدة بالقضية الفلسطينية، وهو ما يظهر في ألوان العلم الفلسطيني التي تزين شعار النادي وخارطة فلسطين التاريخية المرسومة في كل مكان في النادي، وصورة مسجد قبة الصخرة التي تظهر على الموقع الرسمي للنادي.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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