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شاهد: توتنهام يهزم نيوكاسل بهدف لكين ويضمن التأهل لأبطال أوربا

9/5/2018

قاد هاري كين توتنهام هوتسبير للتأهل لدوري أبطال أوربا للقدم الموسم القادم، عقب فوزه 1- صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وسجل كين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، ليرفع رصيده التهديفي إلى 28 هدفا يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف فقط خلف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، متصدر الهدافين قبل خوض الجولة الأخيرة للبطولة الأحد المقبل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد توتنهام إلى 74 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وانحصر الصراع بين تشيلسي وليفربول على حجز البطاقة الأخيرة لدوري الأبطال، بعدما حسمت البطاقات الثلاث الأولى لمانشستر سيتي، المتوج بالدوري الانجليزي هذا الموسم، ووصيفه مانشستر يونايتد بالإضافة إلى توتنهام.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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