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شاهد: تشيلسي يتعادل مع هدرسفيلد ويبتعد عن دوري الأبطال

9/5/2018

تعرضت جهود تشيلسي للتأهل لدوري أبطال أوربا للقدم لضربة قوية بعد تعادله 1-1 مع ضيفه هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم هدرسفيلد، الذي كان بحاجة لنقطة من أجل تجنب الهبوط، في الدقيقة 50 عندما مرر آرون موي كرة طويلة استقبلها لوران دوبواتر الذي تخطى الحارس ويلي كاباييرو عند حافة منطقة الجزاء ليسجل في المرمى الخالي.

وكانت هذه أول محاولة من هدرسفيلد على المرمى. وانتظر تشيلسي 13 دقيقة ليدرك التعادل عندما حاول مدافع إبعاد الكرة لكنها اصطدمت برأس ماركوس الونسو لتتجه نحو الشباك.

وضغط تشيلسي من أجل الفوز لكن يوناس لوسل حارس هدرسفيلد تصدى لضربة رأس أندرياس كريستينسن لتصطدم الكرة بالقائم.

وصمد الضيوف لضمان البقاء بدوري الأضواء بينما ظل تشيلسي بعيدا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، إذ يحتل المركز الخامس مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم.

المصدر : رويترز
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