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شاهد: برشلونة يكتسح فياريال بخماسية في الدوري الإسباني

9/5/2018

عاد فريق برشلونة إلى الانتصارات مرة أخرى في الدوري الإسباني وسحق ضيفه فياريال 5-1 في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وحسم برشلونة المباراة في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها البرازيليان فيليب كوتينيو وباولينيو وميسي في الدقائق 11 و16و45.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل نيكولا سانسوني هدفا لفياريال في الدقيقة 54 ولكن برشلونة رد بهدفين سجلهما عثمان ديمبلي في الدقيقتين 87 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 90 نقطة ليواصل صدارة جدول المسابقة، التي حسم لقبها بالفعل. فيما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز السادس علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر خمس مباريات وبعد ثلاثة انتصارات متتالية لفريق الغواصات الصفراء.

ورفع ميسي رصيده إلى 34 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم واقترب خطوة كبيرة من جائزة الحذاء الذهبي حيث يتصدر قائمة أفضل الهدافين في بطولات الدوري المحلية بأوربا بفارق ثلاثة أهداف أمام المصري محمد صلاح الذي سجل 31 هدفا حتى الآن لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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