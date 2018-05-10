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شاهد: إشبيلية يذيق ريال مدريد الهزيمة السادسة في الدوري الإسباني

9/5/2018

تلقى فريق ريال مدريد الهزيمة السادسة في الموسم الحالي للدوري الإسباني للقدم بعد أن خسر من مضيفه إشبيلية 2-3 في لقاء مؤجل من الجولة 34 للمسابقة.

فاجأ إشبيلية الريال بإنهائه الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما وسام بن يدر وميغيل لايون في الدقيقتين 26 و45.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني بعد أن أضاع سيرخيو راموس ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 58، قبل أن يضيف راموس الهدف الثالث لإشبيلية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

ولكن ريال مدريد تمكن من تسجيل هدفين عن طريق بورخا مايورال وراموس إحداهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 87 و95.

بذلك، تجمد رصيد ريال مدريد عند 72 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 54 نقطة في المركز السابع.

المصدر : الأناضول
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