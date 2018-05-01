البث الحي
رياضة

مليونا دولار لكل منتخب إفريقي تأهل للمونديال

1/5/2018

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، حصول منتخبات القارة المتأهلة إلى مونديال روسيا الصيف المقبل على مبلغ قدره مليونا دولار لكل منهم كدعم مالي للتجهيز للعرس العالمي.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، ستحصل كل من الفرق الإفريقية الخمس التي تأهل لكأس العالم بروسيا وهي مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس على مبلغ مقداره مليونا دولار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حتى يتسنى لهم الاستعداد على النحو الأمثل للمونديال.

وأضاف البيان "يأتي القرار في أعقاب المفاوضات التي بدأها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المالغاشي أحمد أحمد مع إدارة فيفا، ما أدى إلى الاتفاق الاستثنائي الممنوح في 12 أبريل/نيسان الجاري".

وأوضح البيان "يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة الطوارئ للكاف التي انعقدت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017، وتم التصديق عليها من قبل اللجنة التنفيذية في الـ10 من يناير/كانون الثاني الماضي، لتقديم دعم مالي استثنائي للممثلين الأفارقة الخمسة من أجل الاستعداد للبطولة الوشيكة في روسيا".

واختتم البيان "تهدف هذه الاتفاقية، للتقدم في المخصصات المالية من قبل فيفا، إلى السماح للممثلين في نهائيات كأس العالم بإعداد استعدادات متناغمة".

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)