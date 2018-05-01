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فوز صلاح بجائزة لاعب العام في استفتاء "رابطة الكتّاب"

الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي
الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي
1/5/2018

اختير المصري محمد صلاح هداف ليفربول كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا ليهيمن على الجوائز
الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بعدما سجل 43 هدفا في كل المسابقات.

وأصبح صلاح أول لاعب أفريقي ينال هذه الجائزة المهمة.

وقاد صلاح فريقه ليفربول، صاحب المركز الثالث في الدوري، إلى قبل نهائي دوري أبطال أوربا لأول مرة في عشر سنوات.

وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال في العاصمة الإيطالية غدا الأربعاء بعدما فاز 5-2 ذهابا في ملعب أنفيلد حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.

ويحمل صلاح آمال مصر في كأس العالم عندما تتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الأرض والسعودية وأوروغواي.

المصدر : رويترز
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