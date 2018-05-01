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شاهد: الريال يصعد لنهائي أبطال أوربا على حساب البايرن

1/5/2018

صعد فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوربا بعد تعادله 2-2 مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وفاز الريال 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونخ، ليفوز بمجموع المباراتين 4-3.

تقدم كيميتش بهدف لبايرن في الدقيقة الثالثة ولكن الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

ومع بداية الشوط الثاني عاد بنزيمة وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من بداية الشوط من متابعة لكرة أخطأ حارس مرمى البايرن في إبعادها عن مرماه.

وسجل الكولومبي خاميس رودريغيز، المعار من ريال مدريد للنادي البافاري، هدف التعادل في الدقيقة 63.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي والتي تجمع بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي. وفاز ليفربول في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه 5-2.

بهذا الفوز يصل ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في أخر خمسة مواسم، وسبق له الفوز بالبطولة الموسمين الماضيين. وسبق للريال الفوز بدوري أبطال أوربا 12 مرة.

وبات البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات دوري الأبطال، بإجمالي 152 مباراة متفوقا بمباراة واحدة على تشافي النجم السابق لبرشلونة.

المصدر : وكالات
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