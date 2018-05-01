البث الحي
رياضة

بالصور: ليفربول يحتفي بمحمد صلاح

30/4/2018

احتفل لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي بفوز مهاجم الفريق محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وذلك خلال تدريب الفريق اليوم الإثنين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للاعبين خلال مران الفريق وهم يحملون المهاجم المصري محمد صلاح.

وكتب النادي على صفحته " الفريق يحتفل مع محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. هكذا نحتفل كفريق.. كعائلة.. كأسرة واحدة."

 

ويستعد ليفربول لمواجهة حاسمة مع فريق "روما" الإيطالي مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "الأولمبيكو". وانتهت مباراة الذهاب لصالح ليفربول بالفوز 5-2.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)