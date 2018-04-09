شاهد: صلاح يشارك في المران الجماعي لليفربول استعدادا للسيتي

شارك النجم المصري محمد صلاح في مران فريق ليفربول الإنجليزي ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي الثلاثاء في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وطمأن ليفربول جماهيره عندما نشر بموقعه على الإنترنت صورا لمشاركة صلاح في التدريبات مع زملائه، ليعزز آمال المشجعين بذلك في مشاركة النجم المصري في مباراة الغد.

وغاب صلاح عن صفوف ليفربول في مباراته أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (السبت) بسبب إصابة في أعلى الفخذ أجبرته على الخروج بعد دقائق من بداية الشوط الثاني لمباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز ليفربول 3- صفر.

وفضل يورغن كلوب مدرب الفني لليفربول عدم التسرع في الإعلان عن قراره بشأن صلاح، وقال في مؤتمر صحفي لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الغد "لست متأكدا بنسبة 100 في المئة. سنجري مرانا مسائيا. المؤشرات ترجح مشاركته ولكننا سننتظر لنرى. سننتهي من المران وبعدها نقرر".

وسجل صلاح 38 هدفا مع ليفربول في الموسم الجاري في كل المسابقات.