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توريس يعلن نيته الرحيل عن أتليتيكو مدريد بحثا عن فرصة للمشاركة

فرناندو توريس مهاجم اتليتيكو مدريد
فرناندو توريس مهاجم اتليتيكو مدريد
9/4/2018

يعتزم فرناندو توريس مهاجم أتليتيكو مدريد ترك النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي سعيا للعب بشكل أكبر.

وبدأ توريس (34 عاما) ثلاث مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم وخاض 17 مباراة من على مقاعد البدلاء وسجل هدفين.

وقال توريس خلال حدث دعائي اليوم، الاثنين "أريد أن استغل هذه الفرصة لأقول إن هذا سيكون موسمي الأخير مع النادي".

وأضاف "لم يكن قرارا سهلا. أنظر إلى الحقائق والظروف رغم أنها جيدة. أتقبل أنه لم يعد لدي دور كبير لذا فإن هذه هي اللحظة المناسبة للتنحي جانبا لأتيح الفرصة للآخرين".

ويمضي المهاجم الإسباني فترته الثانية مع النادي الذي تركه عام 2007 لينضم لليفربول. كما أمضى اللاعب فترات مع تشلسي وميلانو قبل أن يعود لإسبانيا في 2015.

وتابع توريس "من الصعب أن تقول وداعا للمرة الثانية لأنني كنت أود الاعتزال هنا لكن الأمور لا تسير دوما كما تشتهي. أشعر بان لدي القدرة البدنية والذهنية التي تسمح لي باللعب. حالتي جيدة وسأبحث عن فرصة للعب في مكان آخر".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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