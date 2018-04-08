شاهد: رونالدو يسجل في التعادل مع أتليتيكو

هز كريستيانو رونالدو الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في تعادل ريال مدريد 1-1 بملعبه مع أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم (الأحد).

وأحرز أنطوان غريزمان هدفا للضيوف ليظل فريقه متقدما بأربع نقاط على جاره.

لكن التعادل في قمة مدريد جعل برشلونة قريبا من حسم اللقب إذ يتأخر أتليتيكو صاحب المركز الثاني الآن بفارق 11 نقطة عن فريق المدرب إرنستو بالبيردي.

وواصل رونالدو هز الشباك بعد ركلته الخلفية المذهلة في مرمى يوفنتوس في دوري أبطال أوربا يوم الثلاثاء الماضي عندما وضع ريال في المقدمة في الدقيقة 53.

وتلقى المهاجم البرتغالي تمريرة عرضية من غاريث بيل حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك الحارس يان أوبلاك محرزا هدفه العشرين في عشر مباريات.

وأدرك أتليتيكو التعادل سريعا عندما وضع غريزمان الكرة في الشباك الخالية ليتوج تحركا رائعا اشترك فيه أيضا توماس بارتي وفيتولو.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 79 نقطة عقب فوزه 3-1 على ليغانيس أمس السبت. ويملك أتليتيكو 68 نقطة بينما يحتل ريال المركز الثالث ولديه 64 نقطة من 31 مباراة.