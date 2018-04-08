شاهد: برشلونة يتخطى ليغانيس ويعادل رقما قياسيا لسوسيداد

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة (السبت) فريقه للفوز على ضيفه ليغانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني(الليغا).

وأنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.

وحاول ليغانيس تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر المغربي نبيل الزهر.

ومع حلول الدقيقة 87 نجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه ليخرج الفريق الكتالوني فائزًا بالثلاث نقاط.

وعادل برشلونة بهذا الفوز الرقم القياسي لريال سوسيداد بخوض 38 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني.

كما ارتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة في الصدارة، ليقترب كثيرًا من لقب "الليغا"، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.