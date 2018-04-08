البث الحي
رياضة

شاهد: برشلونة يتخطى ليغانيس ويعادل رقما قياسيا لسوسيداد

7/4/2018

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة (السبت) فريقه للفوز على ضيفه ليغانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني(الليغا).

وأنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.

وحاول ليغانيس تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر المغربي نبيل الزهر.

ومع حلول الدقيقة 87 نجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه ليخرج الفريق الكتالوني فائزًا بالثلاث نقاط.

وعادل برشلونة بهذا الفوز الرقم القياسي لريال سوسيداد بخوض 38 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني.

كما ارتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة في الصدارة، ليقترب كثيرًا من لقب "الليغا"، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)