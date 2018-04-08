شاهد: أرسنال يفوز على ضيفه ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدفين

منح ثاني أهداف داني ويلبيك في المباراة الفوز لأرسنال 3-2 (الأحد) وكلف ساوثهامبتون تعادلا كان يستحقه في صراع النجاة من الهبوط في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهزيمته بقي ساوثهامبتون في منطقة الهبوط بفارق ثلاث نقاط خلف كريستال بالاس لكن تتبقى له مباراة.

ومنح شين لونغ التقدم لساوثهامبتون في الدقيقة 17 بعدما تفوق على المدافع شكودران مصطفي.

وتعادل أرسنال بعد 11 دقيقة لاحقة عن طريق بيير-إيمريك أوباميانغ عقب تبادل الكرة مع ويلبيك.

وانقض ويلبيك بعد ذلك على تمريرة اليكس أيوبي ليضع فريق المدرب أرسين فينغر في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وعادل البديل تشارلي أوستن النتيجة بعد حوالي دقيقة واحدة من مشاركته كبديل لكن مع تبقي تسع دقائق على النهاية وضع ويلبيك الكرة برأسه في الشباك عقب تمريرة عرضية من ايوبي.

وفي نهاية مثيرة للمباراة طُرد محمد النني لاعب أرسنال وجاك ستيفنز لاعب ساوثهامبتون في واقعتين منفصلتين.

وبقي أرسنال متأخرا بفارق 13 نقطة عن المربع الذهبي وتتوقف آماله هذا الموسم على الدوري الأوربي الذي انتصر فيه 4-1 على تشسكا موسكو في ذهاب دور الثمانية الأسبوع الماضي.