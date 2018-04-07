شاهد: يونايتد يهزم السيتي ويؤجل احتفالاته بلقب الدوري

تأجلت احتفالات مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما انتفض غريمه مانشستر يونايتد بشكل رائع ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 باستاد الاتحاد (السبت).

وكان الانتصار سيهدي اللقب لسيتي ولكنه تعرض لأول هزيمة بملعبه هذا الموسم في الدوري، ليتقلص إلى 13 نقطة الفارق بين فريق المدرب بيب غوارديولا وبين جاره وأقرب مطارديه مانشستر يونايتد مع تبقي ست مباريات على النهاية.

وتقدم سيتي، الذي أراح العديد من اللاعبين الأساسيين ومنهم لاعب الوسط المؤثر كيفن دي بروين استعدادا لمباراة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوربا أمام ليفربول (الثلاثاء) المقبل على أمل تعويض تأخره بثلاثية نظيفة في أنفيلد، بفضل ضربة رأس من فينسن كومباني وتسديدة متقنة من إيلكاي غوندوغان.

لكن بول بوغبا سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و55 ليدرك يونايتد التعادل قبل أن ينتزع كريس سمولينغ الفوز بعدما أفلت من الرقابة وحول الكرة للشباك بعد ركلة حرة من أليكسيس سانشيز في الدقيقة 69.

وطالب سيتي باحتساب ركلة جزاء عندما تعرض البديل سيرغيو أغويرو لعرقلة من آشلي يونغ وكاد يتعادل لكن الحارس ديفيد دي خيا تصدى ببراعة لرأسية أغويرو كما سدد رحيم سترلينغ في القائم.