شاهد: ركلتا جزاء تساعدان يوفنتوس على تخطي بنيفنتو

احتاج يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى ركلتي جزاء، أثارت الثانية الكثير من الجدل ليفوز 4-2 على بنيفنتو متذيل الترتيب الذي أدرك التعادل مرتين (السبت).

ونفذ باولو ديبالا، ركلتي الجزاء بنجاح في طريقه لتسجيل الثلاثية الثالثة في الدوري هذا الموسم.

لكن الحديث كان عن دور هيغوين في الحصول على ركلة الجزاء الثانية.

وأبعد نيكولاس فيولا ساقه مع استلام هيغوين لتمريرة لكن اللاعب الأرجنتيني سقط أرضا رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم وجود تدخل واضح.

لكن الحكم احتسب ركلة جزاء حولها ديبالا بنجاح ليكمل الثلاثية في الدقيقة 74 ويمنح يوفنتوس التقدم 3-2.

واختتم البديل دوغلاس كوستا الأهداف قبل ثماني دقائق على النهاية.

ووضع ديبالا يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 16 بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء لكن شيخ دياباتي أدرك التعادل لبنيفنتو من مدى قريب بعد ذلك بثماني دقائق.