شاهد: بايرن يكتسح أوغسبورغ برباعية ويحرز لقب الدوري الألماني

أحرز بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي قبل خمس مباريات من النهاية بعد فوزه 4-1 على أوغسبورغ (السبت) رغم اهتزاز شباكه أولا بهدف عكسي غريب.

وبدت احتفالات بايرن تواجه خطر التأجيل عندما اصطدمت كرة بوجه نيكلاس زوله لتهز الشباك لكن كورنتين توليسو وغيمس رودريغيز أحرزا هدفين لبطل ألمانيا قبل أن يضع أرين روبن وساندرو فاغنر اللمسة الأخيرة في الشوط الثاني.

ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة متقدما بفارق 20 نقطة عن شالكه الذي يملك ست مباريات من بينها واحدة (السبت) عندما يحل ضيفا على هامبورغ.

ويعد اللقب إنجازا شخصيا كبيرا للمدرب يوب هاينكس البالغ عمره 72 عاما الذي عاد من الاعتزال في أكتوبر/ تشرين الأول ليحل مكان كارلو انشيلوتي من أجل فترة رابعة مع بايرن الذي كان يتأخر عن المتصدر بخمس نقاط.

وقاد هاينكس بايرن للفوز في 19 من 22 مباراة في طريقه لحصد لقبه الرابع في الدوري جميعها مع بايرن.

وسيطر أوغسبورغ على أول نصف ساعة وتقدم في الدقيقة 18 بأحد أغرب الأهداف التي هزت شباك بايرن منذ فترة طويلة.

وخطف سيرغيو كوردوفا الكرة من المدافع غيروم بواتنغ لينفرد اللاعب الفنزويلي بالحارس سفين اولرايخ.

وتصدى حارس بايرن لتسديدة كوردوفا لتصطدم بوجه زوله ومنها إلى داخل الشباك.

وأدرك بايرن التعادل بشكل مفاجئ عندما تُرك توليسو بدون رقابة ليحول تمريرة يوشوا كيميش العرضية بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 32 لتصبح السيطرة على المباراة من نصيب الضيوف.

ووضع رودريغيز الكرة داخل المرمى بعد ذلك بست دقائق بعد تمريرة بكعب القدم من خوان بيرنات وصنع اللاعب الكولومبي الهدف الثالث لروبن بعد مرور أكثر من ساعة.

وخفف بايرن، الذي حصد 28 لقبا في الدوري، من إيقاعه قبل أن يختتم فاغنر الرباعية في الدقيقة 86.