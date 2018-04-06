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رياضة

مطالب لـ"أديداس" بالتراجع عن رعاية اتحاد كرة القدم الإسرائيلي

6/4/2018

طالب أكثر من 130 ناديًا رياضيًا فلسطينيًا شركة "أديداس" عملاق الملابس الرياضية، بالتراجع عن قرار رعاية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وقال عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، إن المطالبة تأتي بسبب مشاركة أندية المستوطنات غير الشرعية في الاتحاد الإسرائيلي، وفشله في وقف الشعارات العنصرية والفاشية التي تصدرها الجماهير.

واعتبر البرغوثي أن "رعاية أديداس لهذا الاتحاد بمثابة منح علامتھا التجارية لتبییض صورة إسرائیل، والتغطیة على انتھاكاتھا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق لاعبي كرة القدم الفلسطینیین، الذين عادة ما يتعرضون للاعتداء والاعتقال والقتل، ويحرمون من حرية الحركة للمشاركة في المباريات".

وأشار إلى أن "إصرار الشركة على استمرار تواطئها في التغطية على الجرائم الإسرائيلية، كما حذّرت الأندية الفلسطينية في بيانها سابقًا (دون تحديد زمن صدوره)، سيعرضها للمساءلة القانونية وحملات مقاطعة عالمية".

وأكد البرغوثي أن الحركة "لم تدعُ بعد لمقاطعة أديداس وذلك لإعطائها فرصة للتراجع، لكنه قال إنه يجري التخطيط لحملة مقاطعة واسعة لمنتجاتها إن لم يتم ذلك.

وانطلقت حركة مقاطعة إسرائيل عام 2005، وتسعى للتوعية بضرورة المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية لإسرائيل، لحين إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية.

وبدأت رعاية أديداس للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موسم 2016/ 2017 من دون إعلان رسمي، إلا أن تقارير كشفت عن الاتفاق بعد ظهور شعار الشركة على قمصان المنتخب في ذلك العام.

المصدر : الأناضول
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