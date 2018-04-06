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شكوك بشأن مشاركة صلاح في ديربي ليفربول

المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي
6/4/2018

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي إن المهاجم داني إينغز ربما يخوض أولى مبارياته مع الفريق السبت أمام مضيفه إيفرتون في ديربي ليفربول وذلك بديلا عن النجم المصري محمد صلاح.

وأضاف كلوب أنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يختار تشكيلة الفريق التي ستواجه إيفرتون، ولكنه ألمح إلى إمكانية مشاركة اينغز في المباراة التي يسعى من خلالها ليفربول الى انتزاع المركز الثاني من مانشستر يونايتد.

وأوضح كلوب أنه لا يمكنه الضغط على لاعب للمشاركة في مباراة لمجرد أنها ديربي، مشيرا إلى أنه لن يشرك صلاح، أو أي لاعب آخر، في المباراة ما لم يكن جاهزا مئة في المئة.

وخرج صلاح، 25 عاما، بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا. وافتتح المهاجم المصري التسجيل في الانتصار الكبير بثلاثية نظيفة على فريق المدرب بيب غوارديولا كما مرر الكرة التي سجل منها ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول.

وسجل صلاح 38 هدفا هذا الموسم مع ليفربول في جميع المسابقات. ويحل ليفربول ضيفا على سيتي باستاد الاتحاد في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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