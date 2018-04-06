البث الحي
رياضة

شاهد: أرسنال يكتسح سيسكا موسكو برباعية

5/4/2018

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوربي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

واكتسح أرسنال ضيفه سيسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي أرسنال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 في لقاء الإياب.

دخل الفريق الإنجليزي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن التقدموهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر الويلزي آرون رامزي.

وتمكن سيسكا موسكو مع حلول الدقيقة 15 من تسجيل التعادل عبر أليكسندر جولوفين، قبل أن يضيف أرسنال هدفه الثاني عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ومع حلول الدقيقة 28 أضاف رامزي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز لاكازيت الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بأربعة أهداف لهدف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)