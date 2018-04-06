شاهد: أرسنال يكتسح سيسكا موسكو برباعية

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوربي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

واكتسح أرسنال ضيفه سيسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي أرسنال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 في لقاء الإياب.

دخل الفريق الإنجليزي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن التقدموهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر الويلزي آرون رامزي.

وتمكن سيسكا موسكو مع حلول الدقيقة 15 من تسجيل التعادل عبر أليكسندر جولوفين، قبل أن يضيف أرسنال هدفه الثاني عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ومع حلول الدقيقة 28 أضاف رامزي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز لاكازيت الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بأربعة أهداف لهدف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.