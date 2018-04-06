شاهد: أتلتيكو مدريد يقترب من المربع الذهبي للدوري الأوربي

اقترب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوربي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة.

بذلك يواصل أتليتيكو، بطل المسابقة في 2012، سلسلة انتصاراته بملعبه لتصل إلى تسع مباريات بجميع المسابقات.

أحرز الهدفين، خورخي كوكي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 1 و40 من زمن المباراة.

ونجح كوكي في إحراز هدف التقدم لأتليتكو مدريد في مرمى سبورتينغ لشبونة بعد مرور 22 ثانية فقط من بداية اللقاء.

وبهذا الهدف، دخل كوكي التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النادي على مستوى بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوربي.

كما أنه سجل أسرع هدف في النسخة الحالية للبطولة متخطيًا هدف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لاعب مارسيليا الفرنسي، في شباك أتلتيك بلباو الإسباني في لقاء ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوربي، والذي جاء بعد مرور 36 ثانية من بداية المباراة.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة.