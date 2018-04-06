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رياضة|تونس

حكم قضائي بتونس يمنع مشاركة إسرائيليين في بطولة تايكوندو

6/4/2018

قضت محكمة تونسية بمنع مشاركة أربعة رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم للتايكوندو لفئة الشباب التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية الشهر الجاري.

وجاء الحكم إثر دعوى قضائية رفعها ائتلاف مدني مناهض للتطبيع مع إسرائيل.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة التي أصدرت الحكم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (الجمعة) إن "الدعوى الاستعجالية تقدمت بها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية".

وأوضح السليطي أن مضمون الحكم، الذي صدر الخميس، يمنع دعوة الرياضيين الإسرائيليين، لكنه لم يوضح بشكل دقيق تعليل المحكمة القانوني لقرارها.

وتستضيف تونس بطولة العالم للشباب بمدينة الحمامات اعتبارا من اليوم وحتى يوم 13 أبريل/نيسان الجاري.

وبررت هيئة مناهضة التطبيع دعواها ضد اتحاد التايكوندو، بقرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وعدد من المواثيق التي وقعت عليها تونس.

وذكرت الهيئة أن العلاقات التونسية مع إسرائيل منعدمة ولم تقم يوما بشكل رسمي كما أنها مرفوضة شعبيا، وهو ما قد يهدد السلم الأهلي والأمن العام الوطني في صورة استضافة لاعبين منها.

المصدر : الألمانية
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