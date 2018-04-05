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شاهد: برشلونة يهزم روما 4-1 ويقترب من المربع الذهبي لأبطال أوربا

4/4/2018

اقترب برشلونة الإسباني من التأهل للمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه روما الإيطالي 4-1 في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

جاء الهدفان الأول والثاني لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييلي دي روسي قائد الفريق واليوناني كوستاس مانولاس لاعبا روما هدفين بالخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 38 و55. وأضاف جيرار بيكيه الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 59 من متابعة لتسديدة لويس سواريز.

وقلص إيدن دجيكو هداف روما الفارق ليمنح الفريق الايطالي بصيصا من الأمل قبل استضافة لقاء الإياب لكن سواريز حطم هذه الآمال واختتم الرباعية قبل ثلاث دقائق على نهاية اللقاء محرزا هدفه الأول في دوري الأبطال منذ أكثر من عام.

وستقام مباراة العودة بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية الثلاثاء القادم.

المصدر : وكالات
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