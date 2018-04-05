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شاهد: الاتحاد الأوربي لكرة القدم يفتح تحقيقا بشأن ليفربول

5/4/2018

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم إنه فتح تحقيقا انضباطيا ضد نادي ليفربول الإنجليزي بسبب اعتداء جماهيره على حافلة ضيفه مانشستر سيتي قبل مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا.

ووجه الاتحاد الأوربي لكرة القدم الاتهام لليفربول لإشعال جماهيره ألعابا نارية وإلقاء مقذوفات والتسبب في أضرار إضافة لشغب الجماهير. وستعلن لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد قرارها في القضية في نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

ونظمت جماهير ليفربول ما يسمى "بتحية الحافلة" لكلا الفريقين حيث اصطفوا على جانبي الشارع الذي كان من المعلوم مرور حافلتي الفريقين عبره للوصول إلى ملعب أنفيلد.

وأشعلت الجماهير ألعابا نارية وألقت علبا معدنية وقوارير على حافلة مانشستر سيتي. واعتذر ليفربول للسيتي عن الحادث.

وأعلنت الشرطة البريطانية إصابة اثنين من ضباطها بسبب الواقعة.

وأرسلت الشركة الخاصة بحافلات سيتي حافلة أخرى لنقل الفريق الزائر إلى مقره بعدالأضرار التي لحقت بالحافلة التي أحضرت اللاعبين.

وفي وقت سابق الخميس، ناشدت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر أي مشجع قام بتصوير الشغب الذي حدث بإرسال مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها لبريد اليكتروني خصص لذلك الغرض.

المصدر : رويترز
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