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رونالدو وصلاح يقودان التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي أبطال أوربا

المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي
5/4/2018

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية بعد نهاية مباريات ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوربا.

وشهدت القائمة الهجومية تواجد المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، والأورغوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني.

ولم تشهد القائمة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة رغم فوز فريقه على روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاءت القائمة على النحو التالي، حراسة المرمى: الألماني لوريس كاريوس (ليفربول).

وفي الدفاع، داني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (برشلونة).

وفي خط الوسط، بابلو سارابيا (إشبيلية)، وأوكسلاد تشامبرلين (ليفربول)، والإسباني تياغو ألكانتارا، والفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ الألماني).

وفي الهجوم، محمد صلاح (ليفربول)، ولويس سواريز(برشلونة) وكريستيانو رونالدو

المصدر : الأناضول
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