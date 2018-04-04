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شاهد: صلاح يسجل هدفا ويصنع آخر في فوز ليفربول على مانشستر سيتي

4/4/2018

وضع فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، قدمًا في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وتغلب ليفربول على ضيفه ومواطنه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "أنفيلد" في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية.

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي ليفربول الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 3-0 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب ليفربول الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 12 لينجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول.

واستمر الضغط من جانب لاعبي ليفربول في محاولة لتسجيل هدف ثان، وهو ما تحقق في الدقيقة 21 إثر تسديدة صاروخية من أليكس أوكسليد تشامبرلين سكنت الشباك محرزًا الهدف الثاني.

واستمرت الإثارة ففي الوقت الذي بحث فيه مانشستر سيتي عن فرصة تقليص النتيجة، أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث عندما تلقى كرة عرضية من صلاح انقض عليها برأسه في المرمى في الدقيقة 31.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول ليخرج ليفربول متقدمًا بثلاثية نظيفة.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو مانشستر سيتي عن فرصة تقليص النتيجة وإحراز هدف حفظ ماء الوجه إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.

المصدر : وكالات
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