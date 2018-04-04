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شاهد: ثنائية رونالدو المتألق تقود الريال لانتصار قاس على يوفنتوس

3/4/2018

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة مذهلة ليقود ريال مدريد إلى فوز قاس بثلاثية دون رد على مضيفه يوفنتوس في ذهاب دور 8 لدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وأفلت رونالدو من الرقابة ليضع فريقه في المقدمة مبكرا بعد ثلاث دقائق ويهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في دوري الأبطال وهو رقم قياسي. وسجل مارسيلو أيضا هدفا ليضع حدا لمسيرة من خمس سنوات متتالية قضاها يوفنتوس دون هزيمة على ملعبه في المسابقات الأوربية.

ونال باولو ديبالا بطاقة حمراء ليكمل ليلة كارثية ليوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت أبرز لقطات المباراة الهدف الثاني لرونالدو عندما أرسل داني كارباخال الكرة الى المنطقة ليرتقي رونالدو في الهواء ويركلها في الشباك وهو يدير ظهره لمرمى الحارس العملاق جيانلويغي بوفون.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 14 هدفا ليتصدر قائمة هدافي البطولة، وليرفع رصيد أهدافه بشكل عام إلى 38 هدفا ليصبح الهداف الأول في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى.

كما أصبح هدف رونالدو الأول هو أسرع الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي في مسيرته بدوري أبطال أوربا.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو.

وهذا الفوز هو العاشر للريال على حساب يوفنتوس في المواجهات بينهما، فيما حقق يوفنتوس ثمانية انتصارات، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل من بين 19 مباراة أقيمت بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في البطولة في نهائي النسخة الماضية وفاز الريال 4-1.

المصدر : وكالات
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