شاهد: بايرن يعدل تأخره إلى انتصار على إشبيلية بدوري أوربا

عدل فريق بايرن ميونيخ الألماني تأخره أمام مضيفه إشبيلية الإسباني ليسجل هدفين ويفوز 2-1 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وضع بابلو سارابيا إشبيلية في المقدمة بعد تفوقه على خوان بيرنات ليسيطر على تمريرة عرضية من سيرخيو إسكوديرو ويسدد في الشباك في الدقيقة 32.

وبعدها بخمس دقائق، عادل بايرن الكفة بعد أن حول خيسوس نافاس لاعب إشبيلية تمريرة عرضية من فرانك ريبري نحو القائم القريب للحارس ديفيد سوريا لتسكن شباك فريقه.

ومع شعور لاعبي إشبيلية بالإرهاق، تفوق بايرن، بطل أوربا خمس مرات، وانتزع تياغو هدف الفوز بضربة رأس إثر تغيير الكرة لمسارها بعد اصطدامها بإسكوديرو في الدقيقة 68.

بذلك يقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، بعد أن نجح البايرن في وضع حد لهزائمه أمام الأندية الإسبانية في البطولة، بعد أن خرج في المواسم الأربعة الماضية على يد ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.