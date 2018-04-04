شاهد: أول إمرأة في العالم العربي تدرب فريق كرة قدم رجالي

لا يزال وجود منتخب وطني نسائي لكرة القدم في السودان حلما بعيد المنال، إلا أن "سلمى الماجدي" وجدت طريقة لإشباع عشقها للعبة الشعبية بالانخراط في تدريب فريق للرجال.

وسلمى الماجدي البالغة من العمر 27 عاما، هي – بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي (فيفا) أول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال في أفريقيا والعالم العربي، ما يجعل منها رائدة في هذا المجال.

وبزيها الرياضي الأسود وحجابها، تقود الشابة السمراء تدريب فريق "النادي الأهلي" بمدينة القضارف شرق العاصمة الخرطوم، على ملعب ترابي حيث يطلق عليها اللاعبون لقب "الأخت المدربة".

وتقول سلمى الماجدي، إنها "لجأت للتدريب لأنه حتى الآن لا وجود لكرة القدم النسائية في السودان، ومنذ منذ سني المراهقة، وقعت ابنة رجل الشرطة المتقاعد في غرام اللعبة، وفي السادسة عشرة من العمر، كانت تتابع شقيقها الأصغر خلال تدريبات مدرسة الكرة بنادي الهلال، تأثرت بطريقة عمله، وراقبت بتمعن تقنياته وتحركاته وأماكن وضعه العلامات أثناء الحصص التدريبية".

وتضيف سلمى الماجدي، أن شقيقها عندما لاحظ شغفها بكرة القدم أعطاها فرصة للعمل معه، وتولت تدريب الفئات العمرية لنادي الهلال (دون 13 عاما ودون 16 عاما) في مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الغربية للنيل.

واختارتها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عام 2015 ضمن لائحة "أكثر 100 امرأة تأثيرا" في العالم، وهي تولت تدريب فرق (النصر، النهضة، النيل حلفا، والموردة، التي تلعب ضمن دوري الدرجة السودانية الثانية.

وحازت سلمى، على رخصة تدريب من الفئة "باء" من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تتيح لها تدريب أي ناد من الفئة الاولى في أي بلد افريقي.

والسودانية الوحيدة غيرها التي عرفت نجاحا في كرة القدم، كانت الحكم "منيرة رمضان" التي تولت قيادة مباريات للذكور في سبعينات القرن الماضي.

ولم تكن رحلة سلمى الماجدي سهلة، وتقول الشابة التي تحمل شهادة جامعية في المحاسبة والإدارة، إن أحد اللاعبين رفض أن يستمع لتوجيهاتها، واحتاج الأمر إلى أشهر ليتقبل في نهاية المطاف وجودها كمدربة.

ويقول أحد اللاعبين الذين تقوم سلمى بتدريبهم، إن الناس في الطرقات ينادونهم "بأولاد سلمى"، وأضاف "في المدرسة لدينا معلمات نساء، ماهي المشكلة في أن تكون لدينا مدربة امرأة؟".

وانضم السودان إلى الفيفا في العام 1948، وكان مع مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا من مؤسسي الاتحاد الأفريقي للعبة، إلا أن مستوى كرة القدم في البلاد لم يشهد نموا كبيرا، واقتصرت إنجازات منتخب الرجال على التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة عام 1970.