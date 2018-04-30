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شاهد: مظاهرة بالهراوات في صعيد مصر دعما لمحمد صلاح

30/4/2018

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لمجموعة من الشباب في محافظة الأقصر بصعيد مصر يتظاهرون دعما للاعب الدولي محمد صلاح، حاملين عصي غليظة.

ورفع الشباب لافتات عليها صورة مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، كما رفعوا عصي وهراوات غليظة تعرف محليا باسم "النبوت" دعما لمحمد صلاح في أزمته مع اتحاد الكرة المصرية.

وجاب الشباب احتفالية "مولد أبو الحجاج الأقصري" وهي مناسبة دينية شهيرة في المحافظة الواقعة بصعيد مصر.

وكانت أزمة اندلعت بين صلاح واتحاد الكرة إثر وضع صورته على طائرة المنتخب بجانب شعار شركة اتصالات راعية للاتحاد، ما تسبب لصلاح في أزمة مع شركة اتصالات أخرى يرتبط معها بعقد رعاية به شرط جزائي يمنع اللاعب من المشاركة في أي ترويج لشركة اتصالات أخرى.

ونشر صلاح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينتقد فيها التعامل معه.

وقال صلاح في تغريدته "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا (ذلك)".

وعلى إثرها تصدر هاشتاغ (وسم) #ادعم_محمد_صلاح قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وذلك بمشاركة تخطت 165 ألف تغريدة على مستوى العالم ليتربع على قمة أكثر الموضوعات تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وبعدها بساعات، قال المهاجم المصري المحترف في ليفربول الإنجليزي إنه حصل على وعد بإنهاء أزمته مع اتحاد الكرة.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال صلاح "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة (اليوم)، في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم".

وأضاف "حصلت على وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل، شكرًا للجميع".

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 هدفا آخر.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.

المصدر : الجزيرة مباشر
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