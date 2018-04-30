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شاهد: ثلاثية ميسي تقود برشلونة للقبه الـ25 في الدوري الإسباني

29/4/2018

أحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 25 في تاريخه عقب فوزه 4-2 على مستضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بفضل ثلاثية من هدافه ليونيل ميسي (الأحد).

وكان برشلونة بحاجة للتعادل ليقتنص اللقب ويحقق الثنائية المحلية للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه بكأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي.

وتقدم الفريق الكتالوني بهدفين بفضل هدفي فيليب كوتينيو وهدافه التاريخي ميسي في الشوط الأول.

وقلص لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو الفارق قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول وعادل لاعب الوسط التركي إيمري تشولاك النتيجة في الدقيقة 64.

واقترب ديبورتيفو المتعثر من اقتناص الفوز لكن قائد الأرجنتين كان له رأي آخر حيث أعاد فريقه للمقدمة بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 82 قبل أن يكمل الثلاثية ويحرز هدفه 32 في الدوري هذا الموسم.

ورفع فريق المدرب إرنستو بالبيردي الذي لم يخسر بالمسابقة هذا الموسم رصيده إلى 86 نقطة من 34 مباراة متقدما بفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

المصدر : بي إن سبورتس + رويترز
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