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الدولي المصري محمد صلاح يفلت من عقاب الاتحاد الإنجليزي

الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي
الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي
30/4/2018

أفلت المهاجم المصري الدولي محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي من العقاب بعد الواقعة التي جمعته ببرونو مارتينز لاعب ستوك سيتي خلال مباراة الفريقين (السبت) الماضي.

ولم يشاهد حكم المباراة أندري مارينير واقعة ضرب صلاح لمارتينز بمرفقه بدون كرة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن اتحاد الكرة لم يصدر أية إدانة بحق صلاح بعد مراجعة الواقعة من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء مستقلين.

وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن مهاجم ليفربول لم يتورط في سلوك عنيف، بحسب "سكاي سبورتس". وبالتالي يحق للاعب المصري المشاركة في المباراة أمام تشلسي (الأحد) المقبل.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 – 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي آنذاك.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق خمسة أهداف على أقرب ملاحقيه هاري كين، كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.

وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفا في الدوري الإنجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوربا وهدفا في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدفا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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