ماكيليلي: مونديال قطر 2022 سيحدث فارقا كبيرا في تاريخ البطولة

أشاد نجم كرة القدم الفرنسي السابق كلود ماكيليلي باستعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وأثنى بشكل خاص على تطويع التكنولوجيا لاستضافة بطولة عالمية مذهلة.

وفي حديث له مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، صرح ماكيليلي 44/ عاما/ والذي لعب 71 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي، بأن مونديال قطر 2022 سيحدث فارقا كبيرا في تاريخ البطولة على المدى البعيد، كما أنها ستترك بصمة خاصة نظرا لاستخدام البطولة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لإثراء التجربة الكروية لدى اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

وأشاد ماكيليلي، مدرب فريق يوبان البلجيكي، بالجهود التي تبذلها قطر واللجنة العليا لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة أهداف البطولة، قائلا "أثبتت قطر من خلال تفعيل التكنولوجيا بشكل فعال بأنها رائدة في مجال تطوير كرة القدم، إن لكل بطولة في تاريخ كأس العالم بصمتها الخاصة، وأعتقد بأن تطويع التكنولوجيا هو بصمة البطولة المنتظرة في دولة قطر، وسيكون لذلك أثر عظيم في تنظيم حدث كروي مميز وفريد من نوعه."

وأضاف ماكيليلي "عندما شاهد عشاق كرة القدم تكنولوجيا التبريد الرائدة التي استخدمت في استاد خليفة الدولي العام الماضي، أيقنت حينئذ بأن قطر تسعى لتقديم تجربة رائدة تمنح عشاق الساحرة المستديرة القادمين إلى قطر تجربة كروية ستبقى راسخة في أذهانهم لسنوات طويلة."

وتابع "خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت كرة القدم تطورا ملحوظا نظرا لاستخدام دولة قطر التكنولوجيا المتطورة. وغني عن القول بأن جهود دولة قطر ستسهم في تطور رياضة كرة القدم وتحسينها."

وفي نفس السياق، أشاد ماكيليلي، الفائز بلقب دوري أبطال أوربا عام 2002 مع فريق ريال مدريد الإسباني، بتقارب المسافات التي ستتميز بها كأس العالم 2022 في قطر ، إذ سيتمكن المشجعون واللاعبون من البقاء في مكان واحد طوال فترة البطولة دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة لحضور المباريات، كما ستكون المسافة الزمنية الفاصلة بين أية مباريتين ساعة واحدة كحد أقصى.

وأكد ماكيليلي، أن بطولة كأس العالم في قطر بمثابة حلم لمدربي الفرق الـ 32 التي ستشارك في البطولة، إذ سيتمكن اللاعبون الذين يتعرضون لإصابات من تلقي علاجهم في أماكن إقامتهم، وهو ما سيتيح فرصة أمام المدربين لاختيار لاعب بديل أو إعادة تشكيل الفريق دون تكبد عناء الانتقال من مكان إلى آخر.

وقال النجم الفرنسي المعتزل" اتطلع لحضور بطولة كأس العالم 2022 في قطر، معربا عن اعتقاده بأن العالم بأسره سيشهد بطولة كروية ذات طابع آسيوي مغاير عام 2022 في قطر.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أطلقت منذ عام 2015 مسابقة "تحدي 22" لتحفيز العقول ورواد الأعمال على ابتكار حلول وإبداعات تربط التكنولوجيا ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، وعلاوة على ذلك، أطلقت اللجنة مبادرة مجتمع قطر للابتكار لشحذ جهود وطاقات مؤسسات الدولة لإنشاء منصة تسهم في تسريع وتيرة الإبداع في قطر وابتكار حلول إبداعية للتعامل مع التحديات التي تواجه تنظيم بطولة كأس العالم في قطر.