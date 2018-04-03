الفيفا يهدد باستبعاد صلاح من المشاركة في المونديال

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستبعاد لاعب المنتخب المصري محمد صلاح من المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "فيفا" أرسل خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم هدد فيه باستبعاد صلاح من المشاركة في المونديال لتغيبه عن حضور اختبار المنشطات الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للاعبي منتخب مصر في معسكر سويسرا.

وأوضحت الصحافة المحلية أنه تم منح صلاح إجازة من معسكر الفريق في سويسرا لمدة يوم، وكان نفس اليوم الذي حضر فيه مندوبو الوكالة، ما اعتبر تهربا من الاختبار وفقا للقواعد المنظمة.

ومحمد صلاح هو نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي، بدأ مشواره بنادي المقاولون العرب المصري، ثم انتقل لبازل السويسري، فتشلسي وفيورنتينا وروما، ثم سطع نجمه عام 2017 بليفيربول الإنجليزي، ساهم بقوة في تأهل منتخب بلاده لمونديال روسيا 2018، وفاز بجوائز عديدة، أبرزها لقب أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2017.