محمد صلاح يشكو على تويتر من "إهانة"

شكا اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، مما وصفه بالإهانة الكبيرة في طريقة التعامل معه، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال صلاح في تغريدة على حسابه على تويتر (الأحد): "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا".

ولم يقدم صلاح المزيد من التفاصيل عن سبب شكواه هذه. لكن وكيل اللاعب أوضح في سلسلة من التغريدات على حسابه على تويتر هذا الشهر وجود مشكلة بين صلاح واتحاد الكرة المصري بسبب استخدام صورة صلاح في إعلانات لشركة "WE" للاتصالات المنافسة لشركة فودافون الراعية لصلاح.

وقال الوكيل رامي عباس: "لدينا مشكلة خطيرة للغاية مع اتحاد الكرة المصري. أي استخدام غير مخول به لحقوق الصور سوف يتم التعامل معه بكل جدية. كل الاختيارات مطروحة".

وأوضح عباس في تغريدة أخرى أن شكوى اللاعب تم تجاهلها بشكل كامل من مسؤولي الرياضة في مصر، فقال: "لماذا نتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي؟ لأنه لا أحد يجيب. لا أحد يرد. لقد مرت أشهر ولا أحد يجيب على الخطابات أو رسائل البريد الإلكتروني. وفي غضون هذا يخرج الأمر عن السيطرة ونتعرض للضرر".

وقال في تغريدة ثالثة إنه تم التواصل مع وزير الشباب والرياضة المصري بخصوص اتحاد الكرة والاستخدام غير المخول به لصورة صلاح. لكنه عاد ليشكو من الصمت والتجاهل تجاه المشكلة، وهو ربما ما يفسر ما وصفه صلاح بالإهانة.

في غضون هذا تصدر هاشتاج #ادعم_محمد_صلاح قائمة التريند في مصر والعالم مساء الأحد، وحظي الهاشتاج بآلاف التغريدات التي تطالب بدعمه في مقابل تجاهل مسؤولي الكرة في مصر.