فيرمينو يوقع عقدا طويل الأمد مع ليفربول

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الأحد) أن مهاجمه روبرتو فيرمينو وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي.

وشارك المهاجم البرازيلي، الذي انضم إلى ليفربول من هوفنهايم عام 2015، في 140 مباراة في كل المسابقات وسجل 50 هدفا ليصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق إلى جوار زميليه في خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني.

ولم يذكر ليفربول أي تفاصيل بشأن العقد الجديد للمهاجم البالغ عمره 26 عاما.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن فيرمينو قوله "النادي تعامل معي بطريقة مذهلة ونضجت كثيرا هنا بفضل مجهودي ومساندة كل الفريق. أنا سعيد للغاية هنا.

"كل شيء يسير بأفضل طريقة ممكنة. زملائي رائعون وأنا ممتن للغاية للعب معهم في هذا النادي".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري ويأمل في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على روما في أنفيلد 5-2 في ذهاب قبل النهائي الأسبوع الماضي.

وأضاف فيرمينو "أعشق اللعب لليفربول. الجماهير ممتازة ورائعة في كيفية مساندتها للفريق طوال الوقت.

"يساندوننا خلال كافة المباريات وما يفعلونه خلال المباراة رائع حقا".