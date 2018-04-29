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شاهد: سيتي يقترب من رقم قياسي بعد الفوز 4-1 على وست هام يونايتد

29/4/2018

فاز مانشستر سيتي بسهولة 4-1 على وست هام يونايتد باستاد لندن (الأحد) ليصبح على بعد نقطتين فقط عن الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح ليروي ساني، الفائز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي، التقدم لسيتي، الذي ضمن اللقب قبل أسبوعين، في الدقيقة 13 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بباتريس إيفرا.

ووضع بابلو زاباليتا، مدافع سيتي السابق، الكرة في شباك فريقه وست هام بعد ذلك ليرفع رصيد سيتي إلى 100 هدف في الدوري هذا الموسم قبل أن يقلص أرون كريسويل الفارق من ركلة حرة في الدقيقة 42.

وأضاف غابرييل غيسوس وفرناندينيو هدفين في الشوط الثاني ليضمن سيتي الفوز ويترك وست هام متقدما بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويملك سيتي 102 هدف متأخرا بهدف واحد عن الرقم القياسي للدوري الذي حققه تشلسي في موسم 2009-2010.

ويملك بطل الدوري 93 نقطة متأخرا بنقطتين عن رقم تشلسي القياسي أيضا في موسم 2004-2005.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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