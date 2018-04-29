البث الحي
رياضة

شاهد: أرسنال يخسر آخر مبارياته على ملعب أولد ترافورد

29/4/2018

خسر أرسين فينغر، مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، (الأحد) آخر مباراة على ملعب أولد ترافورد بعدما أحرز البديل مروان فيلايني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح مانشستر يونايتد الفوز.

وبهذا الفوز 2-1 عزز يونايتد وجوده في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح بول بوغبا التقدم ليونايتد في الدقيقة 16 بعدما تابع ضربة رأس من أليكسيس سانشيز التي ارتدت من القائم بعد تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو.

وأدرك أرسنال، الذي أشرك تشكيلة احتياطية، التعادل في الدقيقة 51 بتسديدة هنريخ مخيتاريان، المنضم من يونايتد في يناير كانون الثاني، في مرمى ديفيد دي خيا.

وأحرز ماركوس راشفورد هدفا ليونايتد في الدقيقة الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل قبل أن يخطف فيلايني الفوز بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من أشلي يانغ.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)