شاهد: أرسنال يخسر آخر مبارياته على ملعب أولد ترافورد

خسر أرسين فينغر، مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، (الأحد) آخر مباراة على ملعب أولد ترافورد بعدما أحرز البديل مروان فيلايني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح مانشستر يونايتد الفوز.

وبهذا الفوز 2-1 عزز يونايتد وجوده في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح بول بوغبا التقدم ليونايتد في الدقيقة 16 بعدما تابع ضربة رأس من أليكسيس سانشيز التي ارتدت من القائم بعد تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو.

وأدرك أرسنال، الذي أشرك تشكيلة احتياطية، التعادل في الدقيقة 51 بتسديدة هنريخ مخيتاريان، المنضم من يونايتد في يناير كانون الثاني، في مرمى ديفيد دي خيا.

وأحرز ماركوس راشفورد هدفا ليونايتد في الدقيقة الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل قبل أن يخطف فيلايني الفوز بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من أشلي يانغ.