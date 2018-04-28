شاهد: ستوك سيتي يفرض التعادل على ليفربول

تعادل فريق ليفربول بدون أهداف مع ضيفه ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليستمر الصراع على مراكز المربع الذهبي في البطولة.

وكانت المباراة بين طرفين متناقضين أحدهما هو الوحيد الذي لم يخسر على أرضه بين فرق أول أربع درجات في انجلترا والآخر صاحب أسوأ سجل خارج ملعبه.

وافتقر ليفربول، الذي أجرى خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي انتصرت 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال باستاد انفيلد، لقوته المعتادة.

وأهدر محمد صلاح فرصة متطابقة تقريبا لتلك التي هز منها الشباك الأسبوع الماضي ضد روما. وهذه هي المرة الأولى منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي التي يفشل فيها صلاح، الذي سجل 43 هدفا هذا الموسم، في هز الشباك في مباراة يشارك فيها في التشكيلة الأساسية على ملعبه.

كما أضاع ترينت الكسندر-أرنولد، الذي استبدل في وقت لاحق بسبب الإصابة، فرصة من مدى قريب بينما ألغى الحكم هدفا سجله داني إنجز بداعي التسلل.

ولم يسدد ليفربول سوى مرتين على المرمى رغم استحواذه على الكرة بنسبة 72%.

وفي نهاية مثيرة للمباراة حُرم ليفربول من ركلة جزاء عندما لمس ايريك بيترز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وكاد رايان شوكروس أن يخطف أول فوز لستوك في استاد أنفيلد في الدوري.

ووصف جوردان هندرسون قائد ليفربول لمسة اليد بأنها "ركلة جزاء واضحة".

وأضاف قائد ليفربول الذي أكد أنه سيكون جاهزا لمباراة الإياب ضد روما الأربعاء القادم رغم إصابته بركلة في ربلة الساق في الشوط الأول "بالنسبة لي هذا قرار سيء من الحكم والحكم المساعد كلفنا النقاط الثلاث".

وشعر ليفربول بالغضب من عدم احتساب ركلة الجزاء خاصة بعد احتساب مخالفة مشابهة ضده بسبب لمسة يد من جيمس ميلنر أمام روما، لكن جو آلين لاعب وسط ستوك قال إنها كانت ستكون ظالمة لو احتسبها الحكم.

وأكد مدرب الفريق يورغن كلوب عدم وجود إصابات جديدة قبل مواجهة روما وقال "سنكون على استعداد يوم الأربعاء".

ومع خروج ليفربول لمواجهة تشيلسي الذي يتأخر عنه بتسع نقاط وتتبقى له مباراتان، ربما يكون على فريق المدرب كلوب الفوز على برايتون آند هوف البيون يوم 13 مايو/ آيار القادم والاعتماد على فارق الأهداف الكبير لصالحه ليتأهل لدوري أبطال اوربا لو فشل في الفوز بلقب البطولة هذا الموسم.

ويتأخر ستوك بثلاث نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين على النهاية وربما لا تكفيه نقطة التعادل للنجاة من الهبوط.